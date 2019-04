Eine Partei versucht, das Land in den Krieg zu stürzen. Fajis Al-Sarradsch, Ministerpräsident

Al-Sarradsch äußerte am Sonntag sein Bedauern über die neuerlichen Kämpfe. "Wir hatten gehofft, heute an einer nationalen Konferenz teilzunehmen, die die Libyer zum Dialog über Wege aus der Krise gebracht hätte", sagte der Regierungschef. "Aber eine Partei versucht, das Land in den Krieg zu stürzen." Am Wochenende hätte eine nationale Versöhnungskonferenz in der Stadt Ghadames unter Vermittlung der Vereinten Nationen stattfinden sollen. Die Konferenz wurde mehr als eineinhalb Jahre vorbereitet, um alle Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen. Aufgrund der neuerlichen Kämpfe hatte UN-Sondervermittler Ghassan Salamé die Konferenz auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Kampf sei nicht zwischen Ost und West in Libyen, wie einige behaupteten, sagte al-Sarradsch weiter. "Er wird von Einzelnen aus Machtbesessenheit geführt."