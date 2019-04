Karte des Sudan mit der Hauptstadt Khartum

Quelle: ZDF

Die Streitkräfte hatten Al-Baschir nach 30 Jahren an der Macht am Donnerstag abgesetzt. Der 75-Jährige wird von dem Internationalen Strafgerichtshof per Haftbefehl gesucht. Ihm werden unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit in dem 2003 ausgebrochenen Darfur-Konflikt im Westen des Sudans vorgeworfen. In dem Konflikt, in dem Regierungstruppen und Milizen brutal gegen Volksgruppen vorgingen, kamen schätzungsweise 300.000 Menschen ums Leben.