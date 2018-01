2016 seien insgesamt etwa 815 Millionen Menschen chronisch unterernährt gewesen, heißt es im Welternährungsbericht, der am Freitag von mehreren UN-Organisationen in Rom vorgestellt wurde. 2015 schätzten die UN die Zahl der Hungernden auf 777 Millionen. Im Jahr 2000 lag sie bei 900 Millionen. Hilfswerke appellierten an die neue Bundesregierung, den Kampf gegen Hunger schnell und energisch in Angriff zu nehmen.