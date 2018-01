Die syrischen Regierungstruppen hielten am Einsatz von chemischen Waffen gegen Zivilisten in Rebellengebieten fest, heißt es in dem Bericht. Bei dem schlimmsten Einsatz dieser Art habe die syrische Luftwaffe im April 2017 das Nervengas Sarin über Chan Scheichun abgeworfen. Dies sei ein Kriegsverbrechen. Die Attacke hatte breiten internationalen Protest ausgelöst. Die USA griffen als Reaktion darauf eine syrische Luftwaffenbasis in dem Bürgerkriegsland an.