Unabhängigkeitsmarsch in Schottland

Quelle: Davy Tolmie/Press Association Images/dpa

In Glasgow sind Tausende Demonstranten für die Unabhängigkeit Schottlands auf die Straße gegangen. Zu dem Protestmarsch hatte die Gruppe All Under One Banner (AUOB) aufgerufen, die ein zweites schottisches Unabhängigkeits-referendum fordert.



2014 hatten noch 55 Prozent der Wähler für einen Verbleib im Vereinigten Königreich gestimmt. Umfragen zufolge ist die Zustimmung für eine Abspaltung seitdem aber gewachsen. Grund dafür ist auch der Brexit-Kurs von Premierminister Boris Johnson.