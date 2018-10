Indien hat einem seiner Unabhängigkeitsführer ein mit 182 Metern Höhe unübersehbares Denkmal gesetzt: Ministerpräsident Narendra Modi weihte in Kevadija im Unionsland Gujarat die Statue von Sardar Vallabbhai Patel ein, über die Kampfflugzeuge Blütenblätter regnen ließen.



Patel war der erste Innenminister Indiens nach der Unabhängigkeit von Großbritannien 1947. Mit harter Hand integrierte er mehrere Staaten in den neuen Bundesstaat, was ihm den Beinamen "eiserner Mann von Indien" einbrachte..