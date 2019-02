Eine Rede vom Präsidenten soll es am 4. Juli auch geben.

US-Präsident Donald Trump will den Unabhängigkeitstag der USA mit einer neuen Veranstaltung in der Hauptstadt Washington feiern. "Wir werden am 4. Juli eine der größten Versammlungen in der Geschichte von Washington D.C. haben", schrieb Trump auf Twitter.



Die Feier solle am Lincoln Memorial stattfinden und den Titel "A Salute to America" tragen. Das Programm beschrieb Trump mit den Worten: "Großes Feuerwerk, Unterhaltung und eine Rede von Eurem Lieblingspräsidenten, mir!".