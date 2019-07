Auch Abrams-Panzer sollen auffahren. Archivbild

Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will bei den Feiern zum amerikanischen Unabhängigkeitstag in Washington an diesem Donnerstag Panzer auffahren lassen. Trump kündigte an, dass er am 4. Juli unter dem Motto "Salute to America" am Lincoln Memorial eine Ansprache halten werde.



Dabei werde er "die besten Kampfflugzeuge der Welt und auch andere Flugzeuge" über die Feiern fliegen lassen. "Und wir werden draußen ein paar Panzer stationiert haben." Es gehe um "brandneue" Panzer wie etwa den Abrams.