Alljährlich ziehen am 11. November zehntausende Menschen auf, um an die Unabhängigkeit von 1918 zu erinnern. Organisiert wird der Marsch von ultranationalen Gruppierungen. Sie lehnen die EU und Einwanderung ab, skandieren für ein weißes Polen: "Polen den Polen" oder "Polen: Bastion Europas" waren zwei Mottos der vergangenen Jahre. Während die selbsternannten Patrioten vermummt vorneweg marschieren, schließen sich dem Marsch auch Familien mit Kindern sowie Jung und Alt an, akzeptieren und unterstützen stillschweigend damit die Hasstiraden der Rechten. Nach dem Marsch im vergangenen Jahr verabschiedete das EU-Parlament eine Resolution, in der sie Polens Regierung aufruft, den fremdenfeindlichen und faschistischen Marsch zu verurteilen.