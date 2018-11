Mit einer Großdemonstration in Warschau und Veranstaltungen im ganzen Land hat Polen seinen 100. Unabhängigkeitstag gefeiert. Mehr als zweihunderttausend Menschen seien dem Aufruf von Staatspräsident Duda und Regierungschef Morawiecki zu einem "Unabhängigkeitsmarsch" in der Hauptstadt gefolgt, so das Innenministerium.



Kritiker warfen der nationalkonservativen Regierungspartei PiS vor, mit dem staatlich organisierten Marsch nationalistische und rechte Gruppen unterstützt zu haben.