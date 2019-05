Junge Migranten in einer Hilfseinrichtung. Archivbild

Quelle: Uli Deck/dpa

Deutlich weniger unbegleitete Kinder und Jugendliche als im Vorjahr haben 2018 Asyl in der EU gesucht. 19.700 junge Menschen wurden als unbegleitete Minderjährige eingestuft. Das teilte das europäische Statistikamt Eurostat mit. Das war gut ein Drittel weniger als 2017 (31.400). 2015 waren es noch über 95.000.



2018 machten die Anträge der Betroffenen zehn Prozent aller Asylersuchen von Unter-18-Jährigen in der EU aus. Jeder fünfte unbegleitete Minderjährige wurde 2018 in Deutschland registriert.