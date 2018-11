Die Antares-Rakete mit dem unbemannten Raumfrachter «Cygnus».

Mit rund 3.500 Kilogramm Nachschub an Bord ist der unbemannte Raumfrachter "Cygnus" auf einer Antares-230-Rakete zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Der Start musste zuvor mehrmals wegen schlechten Wetters verschoben werden. "Cygnus" bringt unter anderem Material für laufende und neue Experimente zur ISS.



Montagfrüh wird "Cygnus" an der ISS erwartet. Der deutsche ISS-Kommandant Alexander Gerst und die US-Astronautin Serena Aunon-Chancellor sollen ihn an der Raumstation festmachen.