Symbolik spielt auch für den Ostvergleich eine Rolle: Platz eins für die AfD in Sachsen und Brandenburg sowie Platz zwei in Thüringen. Das ist kein Betriebsunfall, denn 21,9 Prozent Stimmanteile hatte die AfD bereits bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren in Ostdeutschland erreicht. Die AfD ist längst auf dem Weg, die Linke als regionale Volkspartei des Ostens abzulösen.