Lehre und Abi innerhalb von vier Jahren parallel? In der DDR hieß das "Berufsausbildung mit Abitur". Seit einem Jahr geht das jetzt wieder. Mit dem "BerufsAbitur" sollen leistungsstarke Jugendliche für das Handwerk gewonnen werden. Start war in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Im nun beginnenden Schuljahr kommt unter anderem Berlin (in Zusammenarbeit mit dem SHK-Handwerk) neu hinzu.



Teilnehmerzahlen liegen wegen der getrennten Erfassung von Handwerk und Schulen nicht für alle Bundesländer vor, in NRW sind es aktuell immerhin stolze 3.900. Denen, aber auch Sudienabbrechern, bieten sich laut Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) große Chancen: "In den kommenden fünf bis sechs Jahren werden an die 200.000 Betriebsinhaber einen Nachfolger suchen. Bessere Einstiegsmöglichkeiten als hier, sich eine Karriere aufzubauen, gibt es selten. Und so schnell wie im Handwerk bietet sich wohl in keinem anderen Wirtschaftsbereich die Möglichkeit, schon in ganz jungen Jahren sein eigener Meister und Betriebsinhaber zu sein."