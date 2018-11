Frauen spielten in der Salafistenszene eine große, eine aktive Rolle, sagt Islamismusexpertin Susanne Schröter. Nicht nur, weil sie die nächste Generation erziehen. "Es gibt ein paralleles Netzwerk. Zu dem männlichen Salafismus gibt es ein Frauennetzwerk, das genauso aufgebaut ist, genau die gleiche Bedeutung hat. Und die Frauen sind nicht weniger radikal, sie sind absolut überzeugt von dieser Ideologie, und sie tragen sie weiter. Es sind Frauen, die auch in den Moscheen andere Frauen ansprechen, und dann in diese engeren Zirkel mitnehmen, in denen die weitere Indoktrination stattfindet."