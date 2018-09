Algorithmen sind aus dem Internet kaum noch wegzudenken. Symbol Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Verbraucherschutzministerin Katarina Barley (SPD) will sich auf EU-Ebene für mehr Transparenz bei Internet-Algorithmen einsetzen. "Algorithmen werden benutzt, um Menschen zu kategorisieren und in bestimmte Schubladen zu stecken", sagte sie.



Algorithmen könnten beispielsweise erkennen, wen jemand in einer Wohngegend mit vielen verschuldeten Haushalten lebe und unter Umständen davon ausgehen, dass die Person finanzielle Schwierigkeiten habe. Das könne bei der Kreditaufnahme Probleme machen.