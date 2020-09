Medienanstalten fordern strengere Regeln für soziale Netzwerke.

Quelle: Robert Günther/dpa-tmn

In einem Gutachten im Auftrag der EU-Kommission empfehlen vier deutsche Landesmedienanstalten strengere Regeln für soziale Netzwerke. Die Plattformen Facebook, Twitter und Google hielten ihre Selbstverpflichtungen gegen Desinformation nicht ein, die sie gegenüber der EU abgegeben haben. So steht es in einem Bericht von NDR und WDR.



Die bisherige Selbstregulierung der Plattformen sei "weder effektiv noch verhältnismäßig", kritisieren die Landesmedienanstalten Bayern, Berlin-Brandenburg, NRW und Rheinland-Pfalz.