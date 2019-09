Jeremy Corbyn ist Vorsitzender der Labour-Partei. Archivbild

Beim Parteitag der britischen Sozialdemokraten ist der Brexit ein großes Thema. Die größte Oppositionspartei ist tief zerstritten, wenn es um den EU-Austritt geht. Viele der Labour-Führung wollen den Brexit absagen. Parteichef Jeremy Corbyn will neutral bleiben.



Im "Guardian" schrieb er, dass zuerst ein Brexit ohne Abkommen am 31. Oktober abgewendet werden müsse. Danach solle es eine Parlamentswahl geben. Eine Labour-Regierung werde dann "ein vernünftiges Abkommen schließen". Die Alternative sei ein Verbleib in der EU.