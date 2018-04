Klar ist am Samstagabend erst einmal nur eins: Es gibt noch keinen Durchbruch. Grünen-Chefin Simone Peter etwa beklagt, dass man beim Thema Klima nach wie vor auseinanderliege. "Das, was schon geeint wurde, nämlich die Energiewende fortzuschreiben, wurde teilweise wieder aufgemacht", sagt sie am Samstagabend in Berlin. Zwar habe es an manchen Stellen Bewegung gegeben. An anderen aber spricht Peter von Rückschritten. Auch das Thema Flüchtlinge und Migration zählt offenbar dazu. Hier werde man am Sonntag weiter verhandeln müssen, so Peter. Erst dann werde man die Gespräche abschließend bewerten.