Die Ermittlungen nach den Schüssen in Utrecht laufen.

Quelle: Peter Dejong/AP/dpa

Einen Tag nach den Schüssen in Utrecht haben der Bürgermeister und die Polizei widersprüchliche Angaben zur angeblichen Freilassung von zwei Verdächtigen gemacht. Laut Polizei sind weiterhin drei Verdächtige in Gewahrsam.



Die Polizei widerspricht damit Bürgermeister Jan van Zanen, der im Radio gesagt hatte, zwei Verdächtige seien freigelassen worden. Nur der Hauptverdächtige werde noch festgehalten. Währenddessen gedenkt Utrecht der drei Opfer. Am Tatort haben Menschen Blumen niedergelegt.