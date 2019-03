Von der deutsch-österreichischen Grenze sind bisher nur elf Migranten auf Grundlage bilateraler Vereinbarungen in andere EU-Länder zurückgeschickt worden. Diese Abkommen waren Kern eines beschlossenen Kompromisses im Unionsstreit um Zurückweisungen an den Grenzen.



Nach den Dublin-Regeln ist jenes Land für Migranten zuständig, in dem sie zuerst europäischen Boden betreten haben. Migranten können demnach in ihr Ankunftsland zurückgeschickt werden. In der Praxis gelingt dies aber oft nicht.