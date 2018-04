Viktor Orban nach der gewonnenen Wahl. Quelle: Darko Vojinovic/AP/dpa

Deutlicher als erwartet hat der EU-kritische Regierungschef Viktor Orban die Parlamentswahl in Ungarn gewonnen. Auf seine rechtsnationale Fidesz-Partei entfielen 48,5 Prozent der Stimmen, teilte das Nationale Wahlbüro in Budapest mit.



Fidesz könnte damit 134 Mandate im 199-sitzigen Parlament kontrollieren und würde so über eine Zweidrittelmehrheit verfügen. Im Wahlkampf hatte Orban fast ausschließlich das Thema Migration angesprochen und die EU wegen ihrer Asylpolitik angegriffen.