heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Nach der Entmachtung der katalanischen Separatisten durch die spanische Zentralregierung in Madrid ist es in der Region wider alle Erwartungen ruhig geblieben. Die allgemein befürchteten Proteste der Unabhängigkeitsbefürworter gegen die Absetzung der Regierung von Carles Puigdemont blieben aus.



Puigdemont hatte am Samstag zwar zum friedlichen "demokratischen Widerstand" aufgerufen, doch seine TV-Rede wurde von Medien und Beobachtern als weniger resolut bezeichnet als erwartet.