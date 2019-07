Malala Yousafzai mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Mädchen sind beim Zugang zu Bildung in vielen Regionen der Welt immer noch extrem benachteiligt. Das geht aus einem Bericht der Unesco hervor. In Teilen Afrikas und Westasien sei die Lage schlecht. In Zentral- und Südasien habe es Fortschritte gegeben.



Der Bericht wurde bei einer Konferenz der Unesco mit den wichtigsten westlichen Wirtschaftsmächten (G7) in Paris vorgestellt. Die pakistanische Aktivistin Malala Yousafzai forderte, mehr in die Bildung von Mädchen zu investieren.