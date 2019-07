Die wiederaufgebauten Ruinen von Babylon.

Quelle: Ameer Al Mohammedaw/dpa

Die antike Ruinenstadt Babylon im Irak steht nun auf der Welterbeliste der Unesco. Das UN-Komitee erkannte bei seiner Tagung in Baku den außergewöhnlichen und universellen Wert der Stadt aus der Perserzeit an.



Insgesamt kamen sieben neue Stätten auf die Liste mit schützenswerten Schätzen, darunter der Nationalpark Vatnajökull auf Island. Aufgenommen wurden auch historische Stätten der Eisenverhüttung in Burkina Faso sowie die Schutzgebiete für Zugvögel in China im Golf von Bohai.