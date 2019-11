Schriftzug der UN-Organisation im Unesco-Hauptquartier. Symbol

Deutschland ist erneut in den Exekutivrat der Unesco gewählt worden und bestimmt in den kommenden vier Jahren die Programmarbeit wieder aktiv mit. Damit übernehme die Bundesrepublik Verantwortung in einer wichtigen UN-Institution, erklärte Staatsministerin Michelle Müntefering (SPD).



Im Mittelpunkt stehen nach ihren Angaben die Erreichung des Nachhaltigkeitsziels, der Einsatz für Menschenrechte und Meinungsfreiheit sowie der Erhalt des Kultur- und Naturerbes im Einklang mit technischem Fortschritt.