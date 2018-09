Unesco Logo Quelle: reuters

Am Montag wurde in Paris die 39. Generalkonferenz der Internationalen Organisation für Bildung, Wissenschaft und Entwicklung (UNESCO) eröffnet. Zwei Wochen lang beraten sich die Delegationen der 197 Mitgliedsstaaten in Ausschüssen und Arbeitsgruppen, bis schließlich Ende nächster Woche in der Vollversammlung ein Vierjahresplan verabschiedet und die Französin Audrey Azoulay als Generaldirektorin abgesegnet wird. Doch was für die teilnehmenden Bürokraten und Diplomaten sonst alljährliche Routine ist, erlangt in diesem Jahr Brisanz. Denn es ist ein Krisenjahr – das schlimmste in der Geschichte der Organisation.