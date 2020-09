Lehrer sind weltweit gesucht.

Quelle: Caroline Seidel/dpa

Weltweit werden bis 2030 nach Schätzungen der Unesco fast 69 Millionen neue Lehrer benötigt. Die UN-Organisation für Bildung und Wissenschaft teilte das zum Weltlehrertag am 5. Oktober mit. Weltweit sei der Lehrkräftemangel in Subsahara-Afrika am größten.



Betroffen ist aber auch Deutschland. So soll nach Schätzungen der Bertelsmann-Stiftung allein die Zahl der Grundschüler bis 2025 auf 3,2 Millionen steigen. In sechs Jahren könnten dann allein im Primarbereich 26.300 Lehrkräfte fehlen.