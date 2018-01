In der Altsteinzeit hat sich der anatomisch moderne Mensch in Europa ausgebreitet. "Die Zeit war geprägt von technischen wie kulturellen Neuerungen", sagt der aus Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio stammende Conard. Seit Jahren wirkt der Archäologe in Tübingen. Seit 1995 ist er zudem wissenschaftlicher Direktor des Urgeschichtlichen Museums in Blaubeuren.