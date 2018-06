Immer mehr Staaten schränken Inhalte im Internet ein. Quelle: Silas Stein/dpa

Die Unesco hat in einem aktuellen Bericht vor einer wachsenden Zahl von Internetsperren durch Regierungen gewarnt. Weltweit sei es in diesem Jahr bislang zu 61 solcher Netzblockaden gekommen, mehr als dreimal soviel wie vor zwei Jahren, heißt es in einem Papier der UN-Kulturorganisation.



Regierungen würden zunehmend den Informationsfluss überwachen, erklärte Wolfgang Schulz von der Deutschen Unesco-Kommission. Die Kommunikations- und Informationsfreiheit stehe immer mehr unter Druck.