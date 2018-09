Das UNESCO-Welterbe spiegele den Reichtum der Menschheitsgeschichte, erklärte sie. Kultur- und Naturstätten der Welterbeliste machten erlebbar, wie die eigene Geschichte mit der Geschichte anderer Völker und Nationen verbunden sei. Auch in diesem Jahr entscheidet das UNESCO-Welterbekomitee über die Aufnahme neuer Stätten in die Welterbeliste.



Aus Deutschland sind der Naumburger Dom in Sachsen-Anhalt sowie die Archäologische Grenzlandschaft von Haithabu und dem Danewerk in Schleswig-Holstein nominiert. Beide Stätten hätten einen außergewöhnlichen universellen Wert und gehörten in die Unesco-Welterbeliste, unterstrich Böhmer. In Deutschland gibt es bislang 42 Welterbestätten der UNESCO.