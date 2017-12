Das gesamte Ensemble sei in Gefahr, seinen Charakter zu verlieren, begründete das UNESCO-Komitee am Donnerstag in Krakau seine Entscheidung. Die Verringerung der ursprünglich geplanten Höhe des Wohnturmes von 75 auf 66,3 Meter sei unzureichend, befand die UN-Organisation. Vielmehr müsse sich der Bau an der Höhe eines benachbarten Hotels von 43 Metern als Maximalhöhe orientieren. Der Gemeinderat im rot-grün regierten Wien hatte die Baupläne am 1. Juni abgesegnet.