Welterbestätten sind der Deutschen Unesco-Kommission zufolge Zeugnisse vergangener Kulturen, künstlerische Meisterwerke und einzigartige Naturlandschaften. Weltweit gibt es mehr als 1.000 solcher Stätten in über 160 Ländern. Von den 44 deutschen Welterbestätten liegen fünf in Sachsen-Anhalt. Die zentrale Eröffnung des Welterbetages war Teil des dreitägigen Sachsen-Anhalt-Tages in Quedlinburg, der am Freitag begonnen hatte. Deshalb war erstmals ein "Welterbedorf" mit mehr als 20 Ständen zum größten Volks- und Heimatfestes Sachsen-Anhalts aufgebaut worden.