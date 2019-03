Mitunter weite Wege zum Wasser: Südsudan

Quelle: dpa

Die Hälfte der Menschen, die weltweit einen unzureichenden Zugang zu sicherem Trinkwasser haben, lebt nach Angaben der Uneso in afrikanischen Ländern. Bewohner von Slums zahlten dort häufig zehn bis zwanzig Mal so viel für Wasser wie Bewohner von wohlhabenden Vierteln - oftmals für Wasser von schlechterer Qualität.



Auch die Unterschiede zwischen Stadt und Land sind in den betroffenen Regionen groß. Im Jahr 2015 hätten nur zwei von fünf Personen in ländlichen Regionen Zugang zu fließendem Wasser gehabt, in urbanen Regionen hingegen vier von fünf Personen. In Städten seien 63 Prozent der Haushalte an ein Abwassersystem angeschlossen gewesen, in ländlichen Gebieten dagegen nur neun Prozent, heißt es im Bericht.