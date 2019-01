Vor allem Lehrkräfte und Pädagogen spielen dem Unesco-Weltbildungsbericht 2019 zufolge im Zusammenhang mit gehaltvoller und chancengerechter Bildung eine wichtige Rolle. Ein Aspekt, dem in Deutschland zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt werde: "Schon heute fehlen uns gut ausgebildete Lehrkräfte, und der Mangel nimmt jedes Jahr zu. Wir müssen dringend in die Ausbildung neuer Fachkräfte investieren, die nicht kurzfristig gewonnen werden können", so Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission.