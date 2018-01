Tiflis. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Immer mehr Autofahrer in Deutschland werden nach Verkehrsverstößen im Ausland von dubiosen Inkassofirmen abgezockt. Das beklagen Autoclubs und Verkehrsanwälte auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar.



Das Ganze habe sich in den vergangenen drei, vier Jahren zu einem Massenphänomen entwickelt, so der ADAC. Mittlerweile seien jährlich Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende deutsche Autofahrer betroffen. Die Experten raten, überzogene Gebührenforderungen auf keinen Fall zu begleichen.