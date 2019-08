Jessi Combs (Archivbild)

Die als "schnellste Frau auf vier Rädern" bekannte US-Rennfahrerin Jessi Combs ist tot. Sie starb in der Alvord-Wüste im Staat Oregon beim Versuch, einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufzustellen. Die Umstände des Unfalls sind noch unklar. Combs war in einem Auto mit Düsenantrieb durch ein trockenes Seebett im abgelegenen Harney County gerast.



Combs wurde 39 Jahre alt. In der Wüste hatte sie den Temporekord der Frauen knacken und schneller als 640 Kilometer pro Stunde fahren wollen.