Ein Autofahrer in den USA vertraute dem Navigationsgerät zu sehr. Quelle: Armin Weigel/dpa

Blindes Vertrauen in eine Navigations-App hat für drei Autoinsassen in den USA zu einem unfreiwilligen Bad in einem eisigen See geführt. Der Fahrer verließ sich im Bundesstaat Vermont bei Regen und Nebel auf die Angaben der App - und fuhr über eine Bootsrampe in den Champlain-See, wie die Polizei mitteilte.



Der Jeep schlitterte ein Stück über den zugefrorenen See, bis das Eis unter der Last einbrach. Der Wagen versank zur Hälfte, der Fahrer und seine beiden Mitfahrer blieben aber unverletzt.