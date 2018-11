Kollidierte Schiffe in der Nordsee.

Quelle: -/Havariekommando /dpa

Vor Borkum sind zwei Schiffe kollidiert. Sie hatten sich am Donnerstagabend aus bislang unbekannter Ursache rund 25 Kilometer nordwestlich vor der Insel in der Nordsee ineinander verkeilt, wie eine Sprecherin des Havariekommandos in Cuxhaven mitteilte.



Durch Wind und Strömung treiben sie nun langsam Richtung Norden. Experten versuchen, die beiden Schiffe zu trennen. Bei dem Unfall blieben alle Besatzungsmitglieder beider Schiffe unverletzt. Auch Schadstoffe traten bisher keine aus.