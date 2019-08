Ein Blaulicht eines Polizeiwagens. Symbolbild

In Düsseldorf hat ein Busfahrer während der Fahrt einen Kreislaufstillstand erlitten und bewusstlos einen Unfall verursacht. Wie die Feuerwehr mitteilte, überlebte der Mann dank der Wiederbelebungsmaßnahmen von Ersthelfern und Rettungskräften.



Sein Linienbus war zuvor an einer Ampel auf fünf andere Autos aufgefahren, der Fahrer von einem dieser Wagen wurde dabei leicht verletzt. Sowohl der Busfahrer als auch der leicht verletzte Autofahrer kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.