Frankfurter S-Bahn-Tunnel

Quelle: Arne Dedert/dpa

Ein 21-Jähriger ist auf dem Dach einer S-Bahn in Frankfurt am Main mitgefahren und hat dabei Feuer gefangen. Er erlitt schwere Brandverletzungen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.



Demnach kletterte der Mann am Hauptbahnhof Frankfurt auf das Dach des Zuges. Während der Zug durch einen S-Bahn-Tunnel fuhr, kam der 21-Jährige an die Oberleitungen und ging in Flammen auf. Bei der Einfahrt in eine Station stürzte der Mann vom Dach auf den Bahnsteig. Im Krankenhaus sei der Mann in ein künstliches Koma versetzt worden.