Rettungskräfte am Unfallort in Wiesbaden.

Quelle: Michael Ehresmann/Wiesbaden112/dpa

Nach einem schweren Busunfall am Wiesbadener Hauptbahnhof ist ein 85-jähriger Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war an einer Haltestelle von einem Linienbus erfasst worden. Der Polizei zufolge wurden bei dem Unfall 23 weitere Menschen verletzt, drei von ihnen schwer.



Der 65 Jahre alte Fahrer des Linienbusses hatte aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mit mehreren Fahrzeugen zusammengestoßen. Die Ermittlungen dauern an.