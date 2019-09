Rettungskräfte vor dem verunglückten Zug in Niedersachsen.

Quelle: Peter Steffen/dpa

Bei einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Niedersachsen ist eine Mutter im Beisein ihres Kindes ums Leben gekommen. Ein Zug habe das Auto der 35-Jährigen erfasst und 200 Meter mitgeschleift, teilte die Polizei mit.



Ihre dreijährige Tochter wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Nach Polizeiangaben hatte die Frau den herannahenden Zug offenkundig übersehen. Das demolierte Auto befand sich auch Stunden nach dem Unfall verkeilt mit dem Triebwagen des Zuges an einer Böschung.