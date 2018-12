Unfall mit Pferdekutsche.

Quelle: Sdmg / Haslinger/SDMG/dpa

Ein 85 Jahre alter Kutscher ist in Baden-Württemberg bei einem Unfall mit seinem Gespann schwer verletzt worden. Eines der Pferde rannte in Murrhardt bei Stuttgart in Panik gegen einen Baum und verendete, wie die Polizei mitteilte.



Der 85-Jährige war mit zwei weiteren Menschen mit der Kutsche unterwegs, als die beiden Pferde plötzlich in Panik gerieten und losgaloppierten. Der Kutscher wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Seine Mitfahrer blieben unverletzt.