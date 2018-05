Sonderzug überrollt Müllauto. Quelle: Zack Wajsgrasu/The Daily Progress/dpa

Beim Zusammenstoß eines mit etwa 200 Politikern der US-Republikaner besetzten Sonderzugs mit einem Müllwagen ist in Virginia ein Mensch getötet worden. Nach Angaben der Behörden saß das Todesopfer in dem Müllfahrzeug. Das Auto stand an einem Bahnübergang auf den Gleisen.



Ein Bahnermittler sagte, Unfälle wie diese seien wie eine Epidemie. "Es ist Teil unseres Infrastrukturproblems". Das Unglück ereignete sich am Tag nach US-Präsident Donald Trumps Rede zur Lage der Nation.