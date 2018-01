Polizei und Feuerwehr sind auf der A6 im Einsatz. Quelle: Kohls/SDMG/dpa

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 6 bei Heilbronn sind zwei Menschen ums Leben gekommen. In den Unfall waren ein Schwertransporter, sein Begleitfahrzeug und ein weiteres Auto verwickelt.



Nach ersten Ermittlungen stand der Schwertransporter an der Einfahrt zu einem Autobahn-Parkplatz. Das Begleitfahrzeug sicherte ihn dahinter ab. Ein Auto sei dann ungebremst in den Absicherungswagen gerast. Dieser wurde auf den Schwertransporter geschoben. Beide Fahrzeuge gingen in Flammen auf.