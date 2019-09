Polizeibeamte stehen an einer Kanone.

Quelle: Florian Büh/dpa

Auf einem Schützenfest in Hamburg ist ein Mann bei einem Unfall mit einer Kanone schwer verletzt werden. Er habe Ladung in die Show-Kanone eingeführt, dabei habe diese ungeplant ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher.



Der Mann sei an beiden Armen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Er habe eine Berechtigung für das Benutzen der Kanone. Die Verletzungen seien vermutlich durch die Druckwelle verursacht worden. Es sei keine scharfe Munition benutzt worden.