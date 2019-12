Verkehrsschilder auf der Autobahn. Archivbild

Quelle: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

In diesem Jahr hat es nach einer Schätzung der Bundesanstalt für Straßenwesen so wenige Verkehrstote gegeben wie noch nie. Die Zahl habe sich 2019 gegenüber dem Vorjahr um etwa sechs Prozent auf 3.080 verringert, teilte das Amt in Bergisch Gladbach mit. Das sei die niedrigste Zahl, die jemals verzeichnet worden sei, sagte eine Sprecherin.



Besonders positiv sei die Entwicklung bei Kindern bis unter 15 Jahren. Hier werde ein beträchtlicher Rückgang um fast 20 Todesopfer auf das Niveau von 2017 erwartet.