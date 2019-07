Die Feuerwehr löscht einen brennenden Reisebus auf der A2. Archiv

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Unfallforscher fordern für Fernbusse ähnliche Brandschutzstandards wie in der Bahn und im Flugzeug. Siegfried Brockmann vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sagte dem MDR-Magazin "Umschau", die Evakuierung eines voll besetzten Reisebusses durch eine Tür dauere rund drei Minuten. In dieser Zeit sollten die Sitze nicht in Flammen aufgehen.



Vor einer Woche war ein Reisebus mit 65 Schülern auf der Autobahn 2 in Brand geraten. Alle konnten den Bus unverletzt verlassen.