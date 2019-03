Der Cockpit Voice Recorder des abgestürzten Flugzeugs.

Quelle: BEA Aero/Bureau d'Enquêtes & d'Analyses /dpa

Die Flugschreiber-Daten der kürzlich verunglückten Ethiopian-Airlines-Maschine ähneln nach ersten Ermittlungen denen der zuvor abgestürzten indonesischen Lion-Air-Passagiermaschine. Die "eindeutigen Ähnlichkeiten" würden noch näher untersucht, sagte die äthiopische Verkehrsministerin Dagmawit Mogesam.



157 Menschen waren bei dem Absturz der Boeing 737 Max 8 in Äthiopien am Sonntag ums Leben gekommen. Heute gedachten Tausende in der Hauptstadt Addis Abeba mit einem Trauergottesdienst der Opfer.